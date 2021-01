Fábrica é de pães mas a comercialização era de “maconha”

Tamanho do texto

Divulgação/Policia Civil

Um homem, de 39 anos, e uma mulher, de 24, foram presos suspeitos de armazenarem as drogas em uma padaria, que também era utilizado para a fabricação de pães.

O caso ocorreu na quarta-feira (06) em Ponta Porã (MS), a Polícia Civil, através do Setor de Investigações Gerais (Sig) da Primeira Delegacia de Ponta Porã em conjunto com a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do Paraguai, apreenderam 620 kg de maconha em Ponta Porã.