Em meio a milharal DOF apreende motocicletas ‘recheadas’ de maconha

Nove motocicletas carregadas com maconha foram abandonadas por traficantes em um milharal e encontradas pelos pooliciais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). Caso aconteceu na última sexta-feira (13) na região de Carapanzinho.

Os agentes apreenderam cinco fardos de maconha, com peso de 152 quilos, mais 17,5 quilos de haxixe e 1,5 quilo de Skank. De acordo com a nota do DOF, os militares perceberam o momento em que os nove condutores fugiram, com as motocicletas, e adentraram em uma extensa plantação de milho. As motocicletas foram abandonadas juntamente com o entorpecente. Foram realizadas buscas nas proximidades, mas nenhuma pessoa localizada. Ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.