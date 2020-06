Em dez anos, homicídio caíram 50% em Campo Grande

Tamanho do texto

Nos últimos dez anos o número de homicídios em Campo Grande reduziu 50%, conforme o boletim publicado nesta segunda-feira (22) pela Coordenadoria de Estatísticas Vitais (Cevital) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Segundo o boletim os dados são do sistema de informação sobre mortalidade (SIM) e foram divulgados pelo Boletim de Mortes Violentas registradas na Capital. Em 2010 foram 175 homicídios em Campo Grande, sendo que dez anos depois, em 2019, foram 88 registros do mesmo gênero.

Divulgação/PMCG Armas de fogo são a ferramenta mais usada para a execução

Os homens são as vítimas em 86% dos casos de homicídios, totalizando 76 óbitos no ano passado. Durante o mesmo período, 12 mulheres foram assassinadas, correspondendo a 14% dos registros desse crime. Essa violência é mais recorrente entre jovens, com idades entre 20 e 39 anos de idade, sendo mais da metade dos homicídios registrados em todo ano de 2019.

As armas de fogo são a ferramenta mais usada para a execução desse crime, seguidas por armas brancas, a força física, como sessões de espancamento ou estrangulamento. As mortes violentas são a 4ª causa de óbitos em Campo Grande, sendo a primeira quando se trata da população entre 10 e 39 anos de idade.