Em 30 minutos, motorista tem carro roubado e recuperado

Divulgação Maconha, dinheiro, revólver foram apreendidos

Após aceitar dar carona para um desconhecido, um homem de 37 anos teve o carro roubado e recuperado em cerca de 30 minutos. Caso aconteceu na noite de quinta-feira (2) no Bairro Moreninhas, em Campo Grande.

Divulgação Assaltantes foram reconhecidas pela vítima

De acordo com o depoimento da vítima ela estava em um bar quando foi abordado pelo rapaz que ofereceu R$ 20 para levar ele até as Moreninha. Quando chegou no destino final ele foi assaltado. Além do ‘passageiro’, participaram três comparsas, sendo que dois estavam em uma motocicleta.

A vítima fugiu correndo, logo após o assalto ser anunciado. Após o crime ser informado aos policiais militar, um equipe do Batalhão de Choque localizou o carro roubado, em um posto de combustível próximo a região onde aconteceu o crime. Os agentes abordaram dois rapazes, de 18 e 21 anos, dentro do veículo, localizaram o revólver calibre 38 com quatro munições usado na ação, além de várias trouxinhas de maconha.

Os assaltantes foram reconhecidos pela vítima e o caso registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol. Além de responder pelo crime os autores também responderão pela infração da medida sanitária por estarem na rua após o toque de recolher das 22 horas.