Em 2020 DOF bate novos recordes

Divulgação/Assessoria

Para compreender a importância do montante apreendido em 2020, nos últimos 10 anos o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendeu 786 toneladas de drogas, das quais 264 somente neste ano, ou seja, 33,5 % de todo o volume aprendido nesta última década.

dOF fecha 2020 batendo diversos recordes desde sua criação. Somente este ano, a unidade especializada em crimes transfronteiriços apreendeu 264,1 toneladas de drogas, superando o antigo recorde de 107,2 toneladas estabelecido no ano passado.

No último mês de agosto, policiais militares do DOF fizeram ainda a maior apreensão de drogas da história do país, ao todo 33,3 toneladas de maconha encontradas em um Bitrem, no município de Maracaju. Além de drogas , 2020 também ficará marcado pelo aumento na apreensão de cigarro contrabandeado que passou de mais 338 mil pacotes apreendidos em 2019 para mais de 1 milhão de pacotes este ano, um aumento de mais de 209%.

Somente com esses dois produtos ilícitos (drogas e cigarro) traficantes e contrabandistas tiveram um prejuízo de aproximadamente R$ 500 milhões, levando-se em conta somente o material ilícito apreendido.

De acordo com a assessoria, as ocorrências envolvendo agrotóxicos e pneus também foram as maiores da história do DOF e tiveram um aumento de 472,4% e 209,5%, respectivamente, quando comparados ao ano passado.

O Diretor do DOF, Coronel Wagner, atribui os resultados alcançados a política estadual de segurança pública na região fronteiriça, que tem investido em inteligência e na presença ostensiva da polícia.

“A Operação Horus, uma parceria da Ministério da Justiça e Segurança Pública com a SEJUSP- Secretaria de Estado Justiça e Segurança Pública de MS, tem valorizado a atuação do policial de ponta, investido na qualificação e integração e as consequências são os bons resultados de 2020", concluiu Coronel Wagner.