Dupla é presa por furto de gado e tráfico de drogas

Duas pessoas foram presas na última sexta feira (24), após denúncias de furto de gado na fazenda Santa Mônica. A Delegacia de Polícia Civil de Aral Moreira recebeu a denúncia-queixa que havia sido furtadas dois gados da fazenda Santa Mônica que fica localizada nas proximidades da Aldeia Guassuty, nas quais os modus operandi foi a subtração de toda a carne ficando no local as carcaças dos animais.

Conforme a Polícia Civil, diante dessas informações foi realizado diligências na aldeia pela equipe da Policial Civil, equipe da PMAM e os líderes da Aldeia, a fim de confirmar a veracidade do fato. Ao chegarem na aldeia foi encontrado na residência dos autores um couro de gado com as mesmas características do gado que havia sido furtadas em data anterior, e que em buscas minuciosas foi encontrado dentro da residência quatro tabletes aparentando ser da cannabis sativa a maconha, duas placas solares, um machete, uma bateria de caminhão e dois ferros do tipo lança que seriam objetos utilizados na prática do crime.

A autoridade Policial responsável deu voz de prisão aos conduzidos pelos crimes de Tráfico de Drogas e Furto de Abigeato, onde foram encaminhados para Delegacia de Polícia para providências cabíveis