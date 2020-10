Dupla é presa com camionete ‘recheada’ de maconha

Tamanho do texto

Divulgação /PCMS Caso aconteceu na quarta-feira em Campo Grande

Dois jovens de 26 e 27 anos foram presos em flagrante pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco e Resgate a Assaltos e Sequestros (Garras), transportando drogas no anel viário de Campo Grande. A ação aconteceu no âmbito da Operação Hórus, na manhã desta quarta-feira (30).

Conforme a Polícia Civil, a droga estava sendo transportada em dois veículos, uma S10 e um Golf, e teria como destino os Estados da região Sudeste. O veículo GM S10 foi vistoriado e na ocasião foi constatado adulteração nos sinais identificadores do veículo e após análise dos dados foi constatado que o referido veículo possuía registro de roubo/furto no Estado do Paraná.

Ao todo foram apreendidos 11 fardos de maconha com peso total de 554kg, além dos dois veículos. A droga e os veículos foram apresentados na Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denar), enquanto que os acusados foram recolhidos em uma das celas do Garras.