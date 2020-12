Dulci morreu por asfixia de gás ou fumaça

Divulgação/PMCG Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande

Dulci da Silva Mendes de Campos, 80 anos, morreu na noite do dia 30 de novembro. O suspeito, seu marido de 76 anos, foi preso em flagrante e indiciado por homicídio qualificado pelo feminicídio e pelo emprego de asfixia. Segundo laudo pericial, a causa da morte teria sido asfixia pela inalação de gás ou fumaça.

De acordo com a Polícia Civil, a casa do casal pegou fogo e as investigações apontaram que o incêndio teria sido provocado. Segundo a delegada que presidiu as investigações, Maíra Pacheco Machado, a vítima havia solicitado medidas protetivas de urgência em face do marido, porém requereu sua revogação poucas semanas antes de sua morte. O suspeito teve a prisão preventiva decretada, porém está internado em estado grave na Santa Casa de Campo Grande.