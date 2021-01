Duas mulheres foram flagradas com malas recheadas de drogas

Divulgação/PMMS ..

Durante abordagens na rodoviária da capital do MS, a equipe do Canil, com apoio da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, abordaram duas mulheres na fila de embarque de um ônibus - linha Campo Grande/MS x Goiânia/GO. Durante a vistoria nas bagagens das suspeitas, foi encontrado em uma mala de cor preta, aproximadamente 13kg de substância análoga ao Skank - entorpecente produzido com uso da maconha - e em uma mala de cor roxa, 16kg do mesmo produto.

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Canil, pertencente ao Batalhão de Polícia Militar de Choque, as duas pelo crime de tráfico de drogas. As suspeitas confirmaram que receberam as drogas em uma casa na Vila Palmira e em ação contínua, os policiais militares efetuaram novas diligências no endereço repassado pelas mesmas, com objetivo de localizar o entreposto para distribuição de drogas.



Em um dos quartos do imóvel, foram localizadas três malas, contendo aproximadamente 37Kg de substância análoga a maconha e seus derivados, Skank e Haxixe e uma balança de precisão. A apreensão totalizou 66,4Kg de maconha e seus derivados. Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia para as providências legais cabíveis.