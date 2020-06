DOF apreende mais de meia tonelada de maconha

Divulgação/DOF Foram apreendidas mais de meia tonelada

Os Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, um veículo Chevrolet Cruze de cor prata carregado com 515,00 quilos de maconha e 9,3 quilos de Skank. Caso aconteceu na Rodovia MS-382, região de Guia Lopes da Laguna.

Divulgação/DOF Caso aconteceu durante a operação Hórus

Conforme os DOF, os militares visualizaram o veículo abandonado às margens da rodovia carregado com o entorpecente e avariado, com a barra de direção quebrada. Durante a espera da chegada da Viatura Guincho do DOF, compareceu ao local uma equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA), com um homem de 22 anos de idade, que fora abordado em Guia Lopes da Laguna.

O autor relatou aos militares da PMA que dirigia um Chevrolet Cruze com maconha; que perdeu o controle de direção e saiu da rodovia. O homem foi encaminhado e entregue, juntamente com o veículo com a droga na Delegacia da Polícia Civil de Jardim.