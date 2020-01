DOF apreende agrotóxico contrabandeado

Tamanho do texto

Divulgação/DOF Militares faziam policiamento na região, durante a Operação Hórus

Diversos pacotes e litros de agrotóxicos foram apreendidos pelos policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), no final da tarde de terça-feira (14), na MS-384, na zona rural de Ponta Porã.

Os militares faziam policiamento na região, durante a Operação Hórus, quando avistaram o casal em uma GM Montana de cor branca em alta velocidade, segundo o DOF. Durante a abordagem os agentes localizaram, debaixo de vários sacos vazios de sementes, 120 quilos de inseticidas além de 40 litros do mesmo produto escondidos.

Questionado sobre a origem dos produtos, o homem disse que adquiriu os agrotóxicos de um produtor rural que tem fazenda no Paraguai e que não possuía as notas fiscais de compra. No veículo também foi encontrado um rádio comunicador. O casal e os agrotóxicos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.