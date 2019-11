Desarticulada quadrilha que sequestrou mulher

Divulgação/Batalhão de Choque Autores presos pelo Choque

A quadrilha que manteve uma mulher, não identificada, em cárcere privado por 10 horas, foi presa. O sequestro aconteceu no último domingo (3). A vítima foi encontrada pela manhã de domingo (03) próximo da Uniderp Agrárias, Chácara dos Poderes, em Campo Grande. O veículo Chevrolet Cruze da mulher foi levado pelos bandidos, sendo recuperado logo depois.

Além dos cincos presos, o nome de uma sexta pessoas foi citado. Apesar de não divulgado, esta pessoa seria líder do grupo, responsável por delegar atribuições, organizar os roubos e guardar as armas usadas. Este também seria apontado como como sendo membro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prender Cezar Lima dos Santos,25 anos e Kemylly Monick Amancio da Conceição, 21 anos, em flagrante com o veículo da vítima que seria levado para a Bolívia. Os policiais estiveram na residência de Cezar, no mesmo bairro do cárcere privado, onde localizaram um veículo Fiat Pálio de cor azul, usado no roubo.

Conforme o Batalhão de Choque da Polícia Militar, a vítima informou saber indicar o local onde foi feita refém, uma casa no Jardim Noroeste, porém, no local nada foi encontrado. Já no carro utilizado no crime foi encontrado os documentos de Cezar. Em buscas pelos autores os militares foram informados por moradores que o suspeito tinha sido visto na companhia de outras três pessoas. Testemunhas informaram a casa e no local foram presos Waldemir dos Santos, 21 anos, e Márcio Henrique Pedro, 38 anos.

Na abordagem os autores confirmaram conhecer Cezar e confessaram ter feito parte do roubo. Na residência foi encontrados documentos de Kemylly, passageira do veículo apreendido pela PRF, além de quatro munições intactas calibre ponto 40, de uso restrito da Polícia Militar.

Ao ser questionado sobre a participação na quadrilha, Waldemir seria a pessoa que dava suporte logístico ao grupo, como abrigo, alimentação e combustível para os veículos. Já Márcio ficou responsável pelo cárcere juntamente com uma outra pessoa, identificada como sendo Jeferson de Souza Batista, de 25 anos. O envolvido foi localizado após indicação do endereço por parte de um dos homens presos.

Sequestro

A vítima relatou na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da região central, que foi abordada por quatro indivíduos na Avenida Rodoviária. Os autores estavam armados, em um Fiat Pálio, e colocaram a vítima no banco de trás do veículo. Ela ficou em poder dos bandidos na noite de sábado (2), por volta das 23h15, terminando apenas às 9h de domingo. A mulher relatou ainda que, no momento que foi liberada, um indivíduo teria acompanhado a pé até a BR-163.

Carro recuperado

Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou neste domingo (03) o veículo GM/Cruze da vítima de sequestro e cárcere privado na Capital. Caso aconteceu durante fiscalização no km 708 da BR-262, próximo a Ponte do Rio Paraguai, em Corumbá.

Motorista, 25 anos, não possuía CNH nem mesmo os documentos do veículo. No carro também estava uma jovem,21 anos, o acompanhava na viagem. Conforme a nota da PRF, os policiais já estavam cientes de um boletim de ocorrência registrado em Campo Grande (MS) na madrugada de domingo envolvendo o veículo. A condutora e proprietária do carro estava desaparecida, até ser liberada do cárcere na manhã de domingo.

O condutor confessou ter sido contratado para levar o GM/Cruze de Campo Grande (MS) até Corumbá (MS) e receberia R$ 1 mil pelo serviço. Presos e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Corumbá (MS).