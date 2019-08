Depois de furtar R$ 80 mil em joiais mulher é presa

Uma mulher de 34 anos, foi preso pelo Setor de Investigações Gerais da 1ª Delegacia de Polícia de Paranaíba, em ação conjunta com a Delegacia da Mulher de Paranaíba, na última quarta-feira (21) após um furto de joias ocorrido durante a madrugada, em uma residência na rua Joaquim Barbosa de Freitas, no município.



A vítima relatou que está em visita na casa e que durante a madrugada teria ouvido um barulho e notado a presença de uma mulher no local. Segundo a assessoria da Polícia Civil, ao questioná-la sobre o motivo de sua presença, a mesma teria saído. Após realizar uma vistoria no local, a vítima identificou que o cadeado do portão havia sido estourado, suas bolsas estavam abertas e que haviam sido furtados vários objetos e pertences.



Após tomarem conhecimento do crime, agentes da Polícia Civil dirigiram-se ao local, onde conseguiram identificar a autora do delito por meio de câmeras do circuito interno de segurança. Em seguida empreenderam diligência, conseguindo prender a autora em posse de parte dos bens furtados. No interrogatório, J.E.S.S confessou a quem havia vendido as joias remanescentes, que também foram recuperadas.