DEPCA fecha para desinfecção

Deurico/Capital News Depca em Campo Grande

A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) suspenderá seus atendimentos na segunda-feira (20) para que o prédio seja submetido ao procedimento de desinfecção.

Conforme a Polícia Civil, o procedimento vem sendo adotado em diversas unidades policiais do Estado como medida preventiva à proliferação do novo coronavirus. As atividades na Depca serão retomadas normalmente na próxima terça-feira (21).