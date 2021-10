Denúncia leva cocaína em casa abandonada

Divulgação/PCMS Caso aconteceu nesta quinta-feira

Delegacia de Bataguassu receberam denúncia anônima, nesta quinta-feira (30) de que indivíduos, até então desconhecidos, estariam ocultando entorpecentes em uma casa desabitada situada no bairro São Francisco. Imediatamente, equipe do SIG da 1ªDP Bataguassu iniciaram diligências.

No local indicado na denúncia, os investigadores de polícia constataram que a casa estava desabitada e totalmente abandonada. Segundo a Polícia Civil, em incursão no interior do imóvel foi localizado na cozinha, uma mochila e, em seu interior, uma embalagem plástica contendo 670 gramas de substância análoga a cocaína. Em outra embalagem plástica, que também estava na mochila, foi localizada outra porção menor, com 47 gramas de substância análoga a cocaína e, ainda, outras 49 pequenas porções já prontas para o comércio pesando ao todo 46 gramas da mesma substância, além de uma balança digital.

Os entorpecentes e demais objetos foram formalmente apreendidos. Foi instaurado inquérito policial, as diligências terão continuidade visando apurar cabalmente os fatos.