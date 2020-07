Denar prende traficante no Aero Rancho

Divulgação/PCMS Prisão se iniciou no Jd. Los Angeles

Após um trabalho de investigação no Jardim Los Angeles, equipes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) prenderam dois homens, de 22 e 61 anos, suspeitos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Caso aconteceu na segunda-feira (13) no Bairro Aero Rancho.

Os policiais apreenderam um total de 1.870g de maconha, divididos em 7 porções, além de petrechos para preparo da droga, balança de precisão e dinheiro sem origem lícita comprovada, típico da venda de drogas.

Conforme a Polícia Civil, a prisão se iniciou no Jd. Los Angeles, na residência do homem de 22 anos, chefe do esquema criminoso, que fornecia maconha para jovens venderem na região. Após apreensão em sua casa, policiais da Especializada foram até um bar no Aero Rancho, onde havia mais droga do suspeito e que também era utilizado para o comércio ilícito, local onde foi preso o proprietário de 61 anos. Após as prisões, a dupla foi conduzida à Denar e autuado em flagrante delito por tráfico de drogas e associação para o tráfico.