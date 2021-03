Condenada por furto é presa após três anos

Divulgação/PCMS Viatura PCMS

Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo prenderam uma mulher de 30 anos, condenada definitivamente pelo cometimento do crime de furto.



Segundo apurado, no ano de 2018, ela furtou um aparelho celular de uma residência e, posteriormente, trocou o referido bem por drogas em uma “boca de fumo”. Conforme a Polícia Civil, na ocasião, mediante investigações, a Polícia Civil conseguiu recuperar o aparelho celular e, inclusive, chegar até o traficante.



Ela foi processada criminalmente e, finalmente, condenada. Neste ano, logo que saiu o mandado de prisão, a Polícia Civil realizou inúmeras diligências a fim de verificar o seu paradeiro.



Nesta quinta, um Investigador e um Delegado, representando o S.I.G., fizeram rondas pelo Bairro Jardim das Palmeiras e lograram êxito na localização da sentenciada.



No momento da abordagem, ela estava, possivelmente, sob o efeito de drogas e, em razão disso, resistiu à prisão, vindo para cima dos policiais. Foi necessário o uso de algemas para evitar risco aos agentes da lei e, inclusive, risco de fuga. Condenada recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia, local onde se encontra à disposição da Justiça.