Com cocaína na cintura, jovem é presa na Afonso Pena

Jovem de 19 anos foi presa com cocaína presa na cintura, nesta terça-feira (23), na Avenida Afonso Pena, região central de Campo Grande.



Policiais estavam realizando rondas pela região e flagraram a jovem na companhia de mais duas mulheres. Conforme a Polícia ao avistar a viatura, as ‘companheiras’ da autora fugiram. Em vistoria os policiais encontraram R$ 88 e várias pedras de cocaína na cintura.



Questionada a jovem informou que pegou o entorpecente com um homem conhecido como ‘Neguinho do Botafogo’ e estava vendendo por conta de dificuldades financeiras. Autora foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.