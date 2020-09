Cocaína ‘pura’ é apreendida em MS

Divulgação/PRF Caso aconteceu no último sábado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 105 Kg de cocaína ‘pura’ avaliada em mais de R$ 4,3 milhões. O caso aconteceu no último sábado (26) em Camapuã.

Segundo a PRF, durante abordagens, no km 190 da BR-060, o veículo Lr Defender, de placas de Mato Grosso do Sul, conduzido por uma mulher, de 30 anos, acompanhada de um homem, de 68 anos. Após contradições nas respostas de ambos, os agentes resolveram realizar uma vistoria minuciosa e encontraram um fundo falso no porta-malas do veículo. Lá dentro, foram descobertos e apreendidos 105 Kg de cocaína.

O homem confessou o transporte da droga e disse que recebia orientações de um homem, por telefone. Disse que a droga foi carregada no veículo no município de Ponta Porã e que receberia R$ 10 mil para levar o ilícito até Anápolis. Envolvidos foram encaminhados para a Polícia Civil de Camapuã (MS), juntamente com o veículo e a droga.