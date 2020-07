Cigarros avaliados em R$ 2,25 milhões são apreendido

Divulgação/PRF Motorista fugiu ao perceber fiscalização

Uma carga de 450 mil cigarros, avaliados em R$ 2,25 milhões, foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta terça-feira (21), em Eldorado (MS).

Caso aconteceu durante fiscalização no km 33 da BR-163, quando foi dada ordem de parada a um caminhão Volvo/FH 440, placas aparentes de Xanxerê (SC), atrelado a dois semirreboques. O motorista não respeitou a ordem e iniciou fuga.

Durante o acompanhamento tático, o condutor abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé em meio a mata localizada às margens do acostamento. A equipe realizou buscas pelo local, porém o suspeito não foi localizado.

Os policiais constataram que ambos semirreboques estavam carregados com 45 mil pacotes de cigarros contrabandeados. Em checagem na combinação de carga e em verificação aos elementos identificadores do caminhão, constatou-se sinais de adulteração. O veículo original é um Volvo/FH 520 com placas de Uberlândia (MG), que em consulta aos sistemas, identificou-se uma ocorrência de roubo/furto registrado em Bom Jesus (GO), desde março deste ano. O conjunto foi encaminhado, junto com o contrabando, para a Receita Federal.