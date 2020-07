Casal é detido com entorpecente a caminho do Paraná

Tamanho do texto

Divulgação/PMR Caso aconteceu na noite de sábado

Polícia Militar Rodoviária apreendeu, na noite deste sábado (18), na BR 376 em Ivinhema, 55 kg de maconha e prendeu um casal de 23 anos por tráfico de drogas. Eles levariam o entorpecente até o estado do Paraná.

De acordo com a polícia, os agentes deram ordem de parada ao veículo Toyota/Etios, com dois ocupantes, os policiais suspeitaram da versão apresentada pelo condutor. Ao vistoriarem o interior do veículo, eles encontraram diversos tabletes de maconha, em bolsas e em uma caixa térmica.

Questionados, o autor informou que foi contratado para buscar a droga em Dourados e levaria para o estado do Paraná. Pelo serviço receberia R$ 5 mil. Questionado o traficante relatou que companheira não teria conhecimento do transporte ilícito. Ambos foram presos e encaminhados junto com a droga e o veículo para a Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema.