Carro de luxo avaliado em R$ 150 mil é apreendido

Divulgação/PF Ação da PF foi deflagrada m 2018

A Polícia Federal apreendeu um veículo Range Rover, avaliado em R$ 150 mil, que pertence aos alvos investigados na operação Laços de Família. O carro estava em uma oficina e foi localizado em razão de diligências investigativas.

Operação foi deflagrada no ano de 2018, na Delegacia de Polícia Federal em Naviraí/MS, buscando desarticular organização criminosa instalada na região da fronteira sul do Estado, com boa parte dos alvos em Mundo Novo/MS. Segundo a nota da PF, os criminosos remetiam grandes carregamentos de entorpecentes para diversos Estados da Federação e recebiam como pagamento veículos de luxo, jóias e dinheiro.

Durante a investigação, a Polícia Federal apreendeu cerca de 30 toneladas de maconha, além de diversas aeronaves (helicópteros), veículos de luxo, armas e quantias em dinheiro. Quando da deflagração, no ano de 2018, foram objeto de sequestro várias propriedades, dentre elas uma luxuosa chácara na cidade de Mundo Novo/MS, estimando-se um prejuízo de cerca de R$ 60 milhões à organização criminosa.

Os investigados ostentavam utilizavam carros luxuosos obtidos como pagamento da revenda de entorpecentes, e realizavam muitas festas. O modo de atuação dos líderes era violento, tanto que os principais envolvidos estão detidos em Presídios Federais.

Trata-se de mais uma ação da Polícia Federal, a qual vem buscando constantemente desestruturar financeira e logisticamente as organizações criminosas estabelecidas na região de fronteira, não diminuindo o ritmo dos trabalhos, mesmo em tempos da crise de saúde pública vivida, em defesa de toda a sociedade brasileira.