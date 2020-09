Carreta com 50 mil pacotes de cigarros é apreendida

Divulgação/DOF Caso aconteceu na segunda

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na madrugada de segunda-feira (22), um cavalo trator acoplado a um Bitrem, com placas falsas, carregado com 50 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Caso aconteceu na rodovia MS-481, região de Aral Moreira. Segundo o DOF, o condutor, de 51 anos, estava com o veículo estacionado às margens da rodovia. Questionado sobre a carga que transportava disse que era cigarros do Paraguai e que foi contratado para entregar o contrabando em Minas Gerais.

A comunicação com os batedores de estrada era através de telefone celular. No veículo foram localizadas as placas verdadeiras do veículo. Todos os lacres estavam violados. Ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.