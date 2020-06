Carga de maconha é apreendida pelo DOF

Tamanho do texto

Divulgação/DOF Carga seria entregue em Mato Grosso

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na tarde desta quarta-feira (24), dois veículos carregados com 631 quilos de maconha, durante um bloqueio policial para fiscalização próximo à Penitenciária Estadual de Dourados (Agepen) saída para Campo Grande.

Conforme o DOF, os militares deram ordem de parada aos veículos Chevrolet Onix, de cor prata, e um Fiat Uno de cor branca. Durante a vistoria localizou-se 414 quilos de maconha no Onix, mais 8 quilos de Skank. O Fiat Palio estava carregado com 217 quilos de maconha.

Os três homens presos disseram que foram contratados para pegar a droga no Paraguai e entregar no Estado do Mato Grosso. O veículo Onix seguia para Rondonópolis e o Fia Uno, para Cuiabá. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde os três homens permaneceram à disposição da Polícia Judiciária.