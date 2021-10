Camionete carregada maconha é apreendida

Tamanho do texto

Divulgação/DOF Caso aconteceu nesta sexta-feira

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, nesta sexta-feira (1º), uma camionete Mitsubishi L200 Triton carregada com 1.161,70 quilos de maconha. Caso aconteceu durante um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-162, na área rural do município de Sidrolândia.

Os militares deram a ordem de parada ao condutor da camionete, um homem de 33 anos, que disse ter sido contratado para pegar a droga na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e que teria como destino a cidade de São Paulo. De acordo com o DOF, durante a vistoria e checagem dos agregados da camionete constatou-se que a placa afixada era falsa, sendo a verdadeira de Santa Catarina. Um rádio de comunicação foi localizado instalado no veículo, por onde o condutor recebia informações sobre o policiamento na rodovia. Ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Campo Grande, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

Serviço

DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.