Caminhões carregados de cigarros é apreendido

Divulgação/DOF Caso acontece na noite de domingo

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam dois caminhões carregados com 50 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, na na tarde deste domingo (21) no Assentamento Santas Rosa, no município de Itaquiraí.

Militares visualizaram dois caminhões parados próximo de uma mata, às margens da rodovia. Dois homens fugiram ao perceber a aproximação policial. Durante as buscas, um dos homens foi encontrado e preso. Ele contou que pegaram os caminhões já carregados em Mundo Novo e que seguiam para Naviraí.

De acordo com o DOF no caminhão Mercedes-Benz, vermelho, estavam 22 mil e 500 pacotes de cigarros. No caminhão Ford Cargo estavam 27 mil e 500 pacotes de cigarros contrabandeados. Ao todo foram apreendidos 50 mil pacotes de cigarros. A comunicação entre os condutores dos caminhões e o batedor se dava por rádio comunicador e aparelhos de telefone celular.

Durante a apreensão dos caminhões aproximou-se um veículo VW Gol, de cor prata que, ao perceber a presença policial, o condutor abandonou o veículo e fugiu para a mata, não sendo localizado. Em um dos caminhões, os policiais localizaram 16 aparelhos de telefone celular. Ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Naviraí, onde o homem preso permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.