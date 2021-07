Briga no trânsito: Agente penitenciário atira em carro de policial militar na Avenida Zahran

Agente penitenciário atirou no carro de um policial militar de 29 anos que estaria realizando zigue-zague, na Avenida Eduardo Elias Zahran, em Campo Grande, nesta quinta-feira (30).

De acordo com as primeiras informações, a suspeita é que o militar estaria embriagado e fazendo zigue-zague na via, quando o agente teria parado ao lado do veículo e realizou disparo, acertando o vidro do carro do militar.

A polícia foi acionada e ambos foram encaminhados para a delegacia para investigação e realização do teste do bafômetro. Caso deve ser investigado pela 4ª Delegacia de Polícia. Até o fechamento da matéria não há mais detalhes sobre o caso.