Boca de fumo é fechada em Bela Vista

Divulgação/PCMS Polícia também apreenderam outros objetos no local além do dinheiro

A Polícia Civil de Bela Vista encerrou as atividades de um ponto de venda de drogas no centro do município e prendeu, em flagrante, duas mulheres suspeitas de serem responsáveis pela mercancia do entorpecente no local, na tarde desta terça-feira (30). A droga apreendida foi avaliada no valor de R$7 mil

Segundo a Polícia Civil, os agentes detectaram que a boca de fumo visava clientes de alto poder aquisitivo na cidade. No local, a equipe de investigação localizou 100 porções de cocaína já preparadas para a comercialização. Além da droga, os investigadores apreenderam papelotes de embalar a droga vazios, balança de precisão e vários aparelhos celulares.