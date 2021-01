Balanço aponta redução dos índices de violência no trânsito

Assessoria de Comunicação do BPMTran

De acordo com o balanço levantado pelo Batalhão de Polícia Militar de Trânsito - BPMTran, em 2020 foram atendidos 8.732 acidentes, uma queda de 29,69 % em comparação a 2019, o que também refletiu diretamente na redução de vítimas fatais no trânsito da capital em 8,33%.

Foram executadas 197 Blitzes, inclusive da Lei Seca retirando de circulação pessoas não habilitadas e condutores sob o efeito de álcool na direção veicular, bem como cumpridos 38 Mandado de Prisão de foragidos da justiça, 02 armas de fogo apreendidas, recuperados 18 veículos produtos de roubo/furto, apreendidos produtos de contrabando e 984,7 kg de substâncias entorpecentes.

Embora tenha sido um ano atípico devido a pandemia do covid-19, onde houve toque de recolher e isolamento social, acreditamos no bom desempenho dos militares da unidade no policiamento e na fiscalização de trânsito. Segundo a PM, as ações de trânsito terão continuidade durante todo o ano de 2021.