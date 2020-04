Autor de furto foragido do sistema prisional é preso

Tamanho do texto

Um homem de 30 anos foi preso por investigadores do Grupo de Operações e Investigação da Polícia Civil prenderam nesta segunda-feira (30), após o mesmo realizar um furto em uma loja no bairro Tiradentes.

Na ocasião, a proprietária do estabelecimento entrou em contato com a Polícia Civil e apresentou um vídeo em que o autor aparece colocando um frasco no bolso de um short. Momento após a ação, o autor teria retornado e ficado na frente da loja.

A equipe de policiais foi até o local e, de posse das características do autor, realizaram diligências na região do bairro, onde foi possível localizar e prender o autor do furto, bem como recuperar os produtos.

Após a qualificação do autor, os policiais constataram que o mesmo se encontrava evadido do sistema prisional. Ele foi encaminhado à Depac Cepol, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto, e ficará à disposição da justiça.