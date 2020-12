Assassino de Fabiana buscou a vítima em casa

Tamanho do texto

Divulgação/PMCG Casa da Mulher

Acusado de matar Fabiana Lopes dos Santos, buscou a vítima a casa onde ela morava com os dois filhos menores do casal e, portando uma arma branca, teria a levado até o local do crime.

O homem, de 43 anos encontrado morto no início da semana, estava preso desde dezembro de 2018 após ter tirado a vida da mãe de Fabiana por não aceitar o fim do relacionamento com a filha da vítima.

O homem foi julgado e declarado inimputável – segundo o corpo de jurados, ele não tinha conhecimento do caráter ilícito do fato no momento em que praticou o crime em decorrência de problemas mentais.

Sentenciado a tratamento por meio de medida de segurança, o suspeito foi posto em liberdade no mês de setembro deste ano. De acordo com a Polícia Civil, após ter sido solto, ele procurou novamente Fabiana e tiveram dois encontros, mas quando a vítima o informou que não tinha interesse em reatar o relacionamento, passou a ser perseguida e ameaçada. Fabiana registrou novo boletim de ocorrência, disse que não tinha a intenção de que ele fosse processado criminalmente, mas solicitou medidas protetivas.

Segundo a delegada que presidiu as investigações, Anne Karine Sanches Trevizan, o oficial de justiça procurou o suspeito na casa de seus pais para intimá-lo das medidas, mas ele não estava na residência. Seus genitores chegaram a cogitar não contar sobre a existência das medidas, mas para evitar que ele as descumprisse, o comunicou da proibição judicial na tarde do crime.

A Deam representou por sua prisão preventiva, uma vez que ele estava foragido, mas o homem foi encontrado sem vida na última terça-feira, vítima de suicídio.