Após incêndio, moradores encontram ossada humana

Moradores da região do Parque dos Poderes, em Campo Grande, encontraram uma ossada humana, em uma terreno que foi incendiado no dia 23 de agosto. O local fica localizado no cruzamento da Rua Jornalista Marcos Fernando Rodrigues com a Avenida do Poeta. O achado foi na tarde de domingo (01).



Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima ainda não foi identificada. A ossada estava parcialmente enterrada e apresentava uma lesão no crânio. Os ossos foi levado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) para identificação da vítima por meio de material genético. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da região central e será investigado pelo 3ª Delegacia de Polícia.