Após furtar loja de brinquedos, ladrão é preso

Google Street View/Reprodução Del de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro

Uma loja de brinquedos, localizada na Rua 14 de Julho, em Campo Grande, foi alvo de um ladrão de 25 anos, na madrugada desta quarta-feira (1). Ele foi preso depois de ser identificado pelos sistema de segurança.

Segundo o boletim de ocorrência, o autor destruiu uma parte da porta de vidro, entrou no local e pegou alguns objetos. A Guarda Municipal foi até o local e como as câmeras de segurança gravaram a ação do acusado, os agentes foram atrás. O acusado foi encontrado na Rua Calógeras. Ao ser questionado ele confessou o crime e foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, onde foi autuado e preso em flagrante pelo crime.