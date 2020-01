Após estupro homem tem prisão preventiva decretada

Deurico/Capital News Casa da Mulher Brasileira

Um homem de 39 anos teve a prisão preventiva decretada nesta segunda-feira (27), após estuprar uma mulher no último sábado (25). Caso aconteceu no Parque dos Novos Estados, em Campo Grande.

O crime aconteceu enquanto a mulher caminhava pela rua. Conforme o seu relato, o acusado a abordou e a jogou para o meio do matagal. Ele então a agrediu com socos e arrancou suas roupas. Uma mulher que estava a caminho de casa ouviu os gritos e quando se aproximou do matagal flagrou o autor sem as roupas de baixo levantando o short e fugindo em seguida. A vítima estava ensanguentada em meio a um matagal.

Policiais encontraram o acusado em um bar nas proximidades, na companhia de um de seus irmãos. Ao ser encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) ele negou o estupro dizendo, que havia empurrado a mulher para o meio do matagal para roubá-la e que seu short havia caído do corpo. A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia e ele deve ser encaminhado para uma unidade prisional.