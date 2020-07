Ameaça à caíque termina em apreensão de arma

Divulgação/PCMS Caso aconteceu na sexta-feira

O Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Polícia de Guia Lopes da Laguna, prendeu em flagrante delito um homem de 61 anos, suspeito de posse ilegal de arma de fogo e ameaça.

Os policiais apreenderam, ainda, uma espingarda calibre .32, uma carabina de pressão, modificada para efetuar disparos de munição calibre .22, e quatro munições de calibre .32, na Aldeia Cerro Y, localizada às margens da rodovia 267, no município de Maracaju.

Segundo a Polícia Civil, a equipe de investigações foi acionada pelo cacique da aldeia que informou ter sido ameaçado de morte pelo autor com a utilização de arma de fogo, razão pela qual os policiais civis e militares se deslocaram até comunidade indígena onde abordram o homem e em revista pessoal foram encontradas as quatro munições calibre .32 em seu bolso.

Diante da situação flagrancial, as equipes policiais realizaram busca no domicílio do suspeito onde foram encontradas as armas de fogo que não tinham registro ou qualquer autorização legal.