Adolescentes são apreendidos durante operação em Mato Grosso do Sul

Divulgação/PCMS Ação aconteceu nesta segunda

Delegacia de Polícia de Rio Verde de Mato Grosso intensificou as investigações com foco na repressão ao tráfico de entorpecentes e organizações criminosas, efetuando a prisão de três indivíduos e a apreensão de dois adolescentes infratores.



Foram fechados dois locais em que as vendas de entorpecentes eram realizadas, segundo a Polícia Civil. Todos os envolvidos possuem passagem policial, em especial por tráfico de drogas, bem como um dos adolescentes também já responde pelo mesmo crime.