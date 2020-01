Adolescente é apreendido em desmanche

Tamanho do texto

Divulgação/Polícia Cível Desmanche foi localizado em Campo Grande

Um desmanche de veículos no Bairro Campina Verde, foi pelos policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos ( Derf) e da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Defurv), nesta quinta-feira (23).

Com o apoio da foi constatada a existência de duas motocicletas furtadas, além de outras motos adulteradas. Conforme a Polícia Cível foi realizadas buscas no interior do local, foram encontradas 27 paradinhas de pasta base, totalizando 64g, confirmando que o local se trata de uma boca de fumo, onde usuários trocam produtos de crime por drogas.

Um adolescente de 17 anos, que estava no local foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado.