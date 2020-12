Adolescente é apreendido com celular furtado

Divulgação/PCMS Caso aconteceu na última sexta

Na última sexta-feira (04) um adolescente de 17 anos foi identificado e conduzido para a Delegacia de Polícia de Bonito, como suspeito de ter entrado em uma residência e furtado um aparelho celular. Na unidade, o adolescente se exaltou e chegou a tentar agredir um policial civil. Jovem responderá pelo ato infracional análogo ao crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculos.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na noite do dia 02 de dezembro em uma residência no centro da cidade. Segundo a vítima, o autor dos fatos teria quebrado o telhado do banheiro para ter acesso ao interior da casa e furtado um aparelho de celular da marca Samsung, A21s, que ela havia acabado de comprar.

Após as investigações preliminares e resultado de exame pericial no local dos fatos, a polícia chegou ao nome de um adolescente. Na delegacia, o rapaz acabou confessando o crime e chegou a contar que havia separado duas garrafas de Whisky e planejava retornar na residência para levá-las. Aparelho foi recuperado pela Polícia Civil e devolvida para a vítima.