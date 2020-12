Acusado de matar homem é preso em MS

Divulgação/Polícia Civil Delegacia de Sidrolândia

Policiais da Delegacia de Sidrolândia estiveram em uma casa abandonada localizada na Rua Distrito Federal, onde foi encontrado um cadáver, na última quinta-feira (10). Vítima foi identificada como sendo um homem, de 56 anos. Ele foi morto com 11 perfurações.

Após a realização de perícia no local do homicídio, a equipe do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil em Sidrolândia, iniciou diligências em busca do principal suspeito. Segundo a Polícia Civil, nesta segunda-feira (11), o autor, de 22 anos, foi encontrado nas imediações da Rua Distrito Federal, em uma casa abandonada, sendo preso em flagrante.

Em interrogatório ele confessou o crime, e afirmou que ocorreu por uma divergência em razão de uma relação sexual com a vítima. Após ter desferido diversas facadas, o autor subtraiu dinheiro que estava com a vítima. Acusado foi preso em flagrante pelos crimes de Latrocínio e Ocultação de Cadáver. O autor encontra-se à disposição do Poder Judiciário.