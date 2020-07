Acusado de estuprar enteada pode ter fugido para Bolívia

Reprodução/Facebook Franklin Farrelhi

"Várias vezes durante o tempo que eu vivi com ele, ele falou para mim que um dia, ia embora lá para Bolívia fica lá com os parentes dele. Talvez ele pode tá na boa e veja me disseram que ele arrumou advogado também", esse é o relato de uma mulher de 32 anos, que convivia com Franklin Farrelhi, 58 anos, acusado de abusar sexual de sua enteada de 10 anos.

O crime aconteceu no dia 11 de julho e no mesmo dia o boletim foi registrado e nunca mais, Franklin foi visto. A mãe da vítima suspeita que tenha ido para a Bolívia, porém a informação não foi confirmada.

Segundo o boletim de ocorrência, no dia do crime no período da tarde, a mãe havia acabado de acordar de um cochilo e estranhou apenas encontrar a filha de 5 anos. Ao procurar pela menina de 10 anos, a encontrou nos fundos da casa quando flagrou o homem estuprando a menina em um banheiro da casa. Ao ser flagrado ele ainda pediu para a mulher não registrado o boletim de ocorrência, além de várias desculpas.

Antes de ir a delegacia a mãe deu banho na vítima e percebeu que havia marcas de sangue e a menina se queixava de dor. já na delegacia a menina relatou a mãe que o crime aconteceu outras vezes, onde o acusado passou a mão em partes de seu corpo, beijava sua boca, além de manter relação. Desde que foi flagrado o acusado não foi mais visto.

O casal estava junto desde dezembro de 2019, ela e as filhas vinheram de Guia Lopes da Laguna, para viver com o autor. Franklin usou o motivo deles iram para a Campo Grande para abusar da menina, dizendo a ela que ficariam sem nada caso ela falasse o que acontecia para alguém.

A mãe pede ajuda da população para denunciar o paradeiro de Franklin. "Eu preciso de ajuda, esse monstro estragou nossa vida, ele abusou da minha filha, eu tô com medo ele não tá preso ele tá solto, tá escondido. Eu preciso da ajuda da população quem viu esse homem para denunciar. Foi uma criança de 10 anos que foi abusada e não tô suportando isso tô com muita raiva muito medo tenho medo sabe muito medo e ele tá solto ele precisa ser preso!, desabafa a mãe.

Serviço

Quem tiver informações sobre o paradeiros de Franklin pode ligar para o 190 ou para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) (67) 3323-2500.