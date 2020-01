Acusado de dopar e abusar sexualmente de enteada é preso

Divulgação Criança reclamou muito de dores nas partes íntimas e informou que havia sido abusada

Foi preso neste fim de semana, um profissional da área da saúde, suspeito de estuprar a enteada de 9 anos. A criança era dopada por ele para que os abusos fossem cometidos. Crime foi descoberto na última quarta-feira (22), em Ivinhema. A Polícia Civil foi informada pelo Conselho Tutelar que uma menina havia sido levada para uma unidade de saúde e constatado que teria sido estuprada.

Ao ser questionada, a criança reclamou muito de dores nas partes íntimas e informou que havia sido abusada várias vezes pelo ex-padrasto, o qual considerava como pai. O conselho tutelar foi acionado e, por sua vez, encaminhou o caso ao conhecimento da Polícia Civil.

A criança, que estava acompanhada pela avó, disse em depoimento que possui uma irmã que é filha biológica do suspeito, sendo que sempre que a irmã pernoitava na residência do pai, a vítima a acompanhava. Ela narrou que, após pernoitar na residência do acusado por vários dias, retornou para a casa da avó na noite de segunda-feira (20). Na manhã de terça-feira (21), começou a queixar-se de dores nas partes íntimas.

Conforme o site Nova News, a avó disse ter suspeitado inicialmente que a criança estivesse com infecção urinária, momento em que a menor contou que o ex-padrasto havia inserido o pênis na vagina e no ânus dela, e que, antes de dormir, o suspeito, que é profissional da área da saúde, amassava um comprimido na pia e colocava em seu leite, dando-lhe a bebida antes de dormir, dopando-a.

Nas palavras da criança, o leite a deixava sonolenta, ocasião em que o suspeito começava a abusá-la sexualmente, sendo que o ato demorava várias horas. Segundo os relatos, durante o último abuso, a menor chegou a bater no rosto do suspeito, porém, ele teria continuado com os atos sexuais.

A autoridade policial apurou que os abusos estariam ocorrendo há cerca de um ano, sendo que, durante esse período, por várias vezes, a criança dormia com roupa e, no momento em que acordava, suas vestes estavam abaixadas.

Diante dos relatos, foi registrada ocorrência policial na Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema, sendo que a vítima foi encaminhada para a realização de exame pericial, bem como para a contracepção de emergência e prevenção de possíveis doenças sexualmente transmissíveis.

Os policiais apuraram também que o suspeito já estaria com passagem comprada com a intenção de viajar para a região Norte do País nos próximos dias, sendo que, diante das circunstâncias, a delegada responsável pelo caso, Gabriela Ribeiro de Souza e Violin, representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi decretada pelo juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Ivinhema. O acusado foi localizado e preso.