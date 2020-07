Ação policial termina em apreensão de armas

Divulgação/Polícia Civil, Caso aconteceu na sexta

Policiais civis de Bela Vista, cumprindo mandados de busca e apreensão durante operação para o combate ao tráfico de drogas e recaptura de evadidos do sistema prisional, conseguiu capturar dois homens em flagrante delito, sendo um deles evadido do sistema prisional há 3 anos, condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, na residência dos suspeitos, os policiais encontraram 4 armas de fogo, dos calibres .357, 22 e 38, munições, e quase um quilo de maconha destinada ao comércio. Os capturados serão indiciados pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Serviço

A Polícia Civil de Bela Vista reitera o compromisso com a população do município no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade em geral. Denúncias podem ser feitas via whatsapp: (67) 996499715.