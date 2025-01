Morador de Ponta Porã é detido após ser flagrado nu em banheiro com crianças em Balneário Camboriú

Vivianne Nunes

Homem detido foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) das Nações para atendimento médico devido às agressões sofridas.

Um morador de Ponta Porã, que estava de férias em Balneário Camboriú, foi detido na tarde deste domingo (5) após ser flagrado completamente nu dentro do banheiro de um restaurante na Praia de Laranjeiras, na presença de crianças. A situação foi percebida por um funcionário do estabelecimento, que imediatamente acionou a Polícia Militar. As informações são do site BC Notícias.

Segundo o relato da testemunha, ao entrar no banheiro, ele viu dois homens: um estava completamente nu e o outro com a bermuda abaixada. Ao perceberem a presença do funcionário, o homem sem roupas tentou fugir, mas foi contido e agredido por populares. Já o segundo suspeito conseguiu vestir a bermuda e escapar antes da chegada da polícia.

De acordo com testemunhas, duas crianças, ambas com menos de sete anos, saíram do banheiro assustadas e gritando, afirmando ter visto o homem sem roupas no local. As crianças e seus responsáveis já haviam deixado o restaurante antes da chegada da polícia.

O homem detido foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) das Nações para atendimento médico devido às agressões sofridas e, posteriormente, levado à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. As autoridades seguem investigando o caso e buscam informações sobre o segundo suspeito.