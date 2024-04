Dupla é presa por morte em boate de Sonora

Elaine Oliveira

Capital News





Dois homens de 24 anos de idade são os autores diretos do homicídio, que vitimou Sabrina Machado, de 18 anos de idade, em uma boate no município de Sonora. Os autores são integrantes de uma organização criminosa oriunda do Rio de Janeiro e no dia dos fatos, 15/04, pretendiam matar J.G.C.S., de 13 anos de idade, pertencente a uma facção rival, oriunda de São Paulo, no entanto, J.G.C.S. foi atingido apenas na perna e sobreviveu, enquanto a funcionária da boate, que não tinha participação nenhuma com o crime, foi ferida no tórax, indo a óbito no local.

Na ocasião, três adolescentes: G.H.G.C. (17), P.H.C.A. (16) e V.G.S.S. (16) foram apreendidos em flagrante, por terem auxiliado os executores do crime. Eles teriam retirado o alvo da boate, para que os atiradores pudessem atingi-lo.

Durante as investigações, descobriu-se que antes de fugir para o Mato Grosso, os autores posteriormente identificados como sendo D.W.S. e J.S., de 24 anos de idade, esconderam a arma utilizada, uma pistola calibre .380, com a numeração suprimida, no quintal da casa de um outro adolescente P.L.P.S. (16). Esse adolescente também foi apreendido em flagrante.

De posse da identificação dos autores, a autoridade policial da Delegacia de Sonora representou pela prisão preventiva dos executores. Ontem, quando estavam realizando diligências para solucionar um outro homicídio ocorrido no município, que vitimou Juvenal Santos Silva (62), que foi morto no lugar do genro, as equipes policiais descobriram também o paradeiro dos autores do homicídio ocorrido na boate Top Dance.

De acordo com a Polícia Civil a captura dos dois ocorreu em Rondonópolis-MT em uma ação conjunta da Delegacia de Sonora, GARRAS (Delegacia Especializada na Repressão à Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros) e DENAR (Delegacia Especializada na Repressão ao Narcotráfico), com apoio da Polícia Civil do Mato Grosso.

Os dois executores foram presos. Durante o cumprimento dos mandados, um outro indivíduo foi encontrado com drogas e balança de precisão, sendo preso em flagrante por tráfico de entorpecentes.