Acusado de homicídio no fim de semana é preso

Elaine Oliveira

Capital News



Divulgação/PCMS Delegacia de Homicídios

Divulgação/PCMS

Delegacia de Homicídios

A Delegacia de Repressão aos Crimes de Homicídios e de Proteção à Pessoa prendeu um homem de 38 anos, que confessou ser o autor de um homicídio tentado e de um homicídio consumado ocorridos no último final de semana na Vila Marli, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, ele tinha um mandado de prisão em aberto em decorrência de condenação pelo crime de furto e com o avanço das investigações resolveu apresentar-se, vindo a assumir a prática do crime, pelo qual foi indiciado.

A arma utilizada pelo autor foi apreendida. As circunstâncias do crime estão sendo esclarecidas e as diligências continuam. O preso aguarda vaga para encaminhamento ao sistema penitenciário.