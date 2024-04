4ª Fase da Operação Mute inicia com telamento de presídios e vistorias

Mariana Piell

Teve início, nesta segunda-feira (22), a 4ª fase da Operação Mute, realizada pela Polícia Penal de Mato Grosso do Sul e coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen). A operação, que deve ocorrer até sexta-feira (26), tem como principal objetivo identificar e confiscar dispositivos como celulares, dentro das unidades prisionais para combater a comunicação ilícita entre membros do crime organizado.

Na quarta fase da operação, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), está realizando a implementação do telamento nos pavilhões das unidades prisionais para impedir o lançamento de itens ilícitos, como celulares e drogas.

A primeira unidade a receber as atividades de inspeção foi o Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, localizado no Complexo Penitenciário do Jardim Noroeste, em Campo Grande. As vistorias foram conduzidas pela Gerência de Inteligência do Sistema Penitenciário (Gisp) e pela Diretoria de Operações e começaram por volta das 8h. Houve participação do Comando de Operações Penitenciárias (Cope), que foi responsável por retirar os internos das celas e garantir a segurança durante as revistas realizadas pelos policiais penais do presídio.

Rodrigo Rossi Maiorchini, diretor-presidente da Agepen, explica que o objetivo do sistema prisional de Mato Grosso do Sul é eliminar completamente as comunicações ilícitas dentro das unidades prisionais. "A Agepen tem realizado inspeções constantes, além de implementar tecnologias para revistar visitantes e monitorar de perto qualquer caso de corrupção, e a Operação Mute vem somar nesse propósito".