Francisco Cezário é preso novamente por descumprir medidas cautelares

Vivianne Nunes

Capital News



Anderson Ramos/Capital News Cezário

Anderson Ramos/Capital News

Cezário

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriu, na manhã desta quarta-feira (28), um mandado de prisão preventiva contra o ex-dirigente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Francisco Cezário, alvo da Operação Cartão Vermelho em maio de 2024. A prisão foi solicitada após o ex-dirigente ser flagrado descumprindo medidas cautelares impostas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que incluíam a proibição de exercer qualquer função na FFMS.

Apesar da ordem judicial, investigações revelaram que o ex-dirigente continuava a influenciar as decisões da federação, articulando com aliados e realizando reuniões em sua residência com presidentes de clubes e dirigentes esportivos. Além da prisão, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do ex-dirigente, reforçando as evidências de seu envolvimento contínuo com a FFMS.

