Último dia para matrículas da Rede Estadual de Ensino

Divulgação

Se encerra nesta sexta-feira (19), o período excepcional de matrículas da Rede Estadual de Ensino (REE), aberto no último dia 08 de março. Chamado também de “Busca Ativa”, se trata de mais uma oportunidade para os interessados garantirem as vagas nas unidades escolares da REE para o ano letivo de 2021.

Neste ano, a Rede Estadual de Ensino conta com 197 mil estudantes matriculados nas 347 unidades escolares da REE, espalhadas pelos 79 municípios de MS. De acordo com a assessoria, está previsto no calendário escolar de 2021, as atividades foram iniciadas na primeira semana de março com o período de Acolhida, realizada de forma presencial, com a distribuição dos kits de biossegurança para os estudantes e apresentação das equipes escolares.

Como de costume, o processo pode ser feito de forma 100% virtual pelo portal, com a possibilidade de atendimento por telefone (0800-647-0028) ou de forma presencial – em Campo Grande – na sede da Central de Matrículas, na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612, bairro Itanhangá Park. Para o atendimento por telefone ou presencial, o horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda à sexta-feira.