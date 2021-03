Sesau mantém aberto cadastro para contratação de médicos da rede

Tamanho do texto

Divulgação

No ato da inscrição o médico irá escolher a qual modalidade ou especialidade que irá concorrer a uma vaga. A intenção é reforçar, através destas convocações, principalmente a rede de atenção básica, que compreende as Unidades de Saúde da Família (USFs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de atender as unidades de atendimento 24 horas (UPAs e CRSs).

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), mantém abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado de criação do cadastro de reserva para a contratação temporária de médicos, a fim de reforçar o atendimento na rede pública municipal de saúde. Os profissionais reforçarão o atendimento nas unidades de saúde do município, tanto na rede de atenção primária quanto nas unidades de urgência e emergência.

Os profissionais interessados devem acessar o site, e realizar a inscrição. As convocações dos profissionais inscritos neste cadastro são feitas periodicamente, sendo publicado em diário oficial uma lista nominal daqueles que foram selecionados.

De acordo com a assessoria, somente neste ano a prefeitura publicou seis editais de convocação, totalizando 380 médicos convocados. Os plantonistas e médicos ambulatoriais com carga horária semanal de 40 horas são as categorias que tiveram o maior número de chamamentos, sendo 171 e 109, respectivamente. Deste total, cerca de 45% apenas se apresentou para assumir a vaga, totalizando 174 efetivações.