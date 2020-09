SES abre concurso para residência médica

Reprodução Hospital Regional

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Fundação de Serviços em Saúde de Mato Grosso do Sul, está com processo seletivo aberto até 14 de outubro para preenchimento de vagas nos Programas de Residência Médica do Hospital Regional. São diversas especialidades oferecidas e as provas acontecem no dia 22 de novembro.

O candidato pode se inscrever na Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS), via Internet, exclusivamente pelos endereços www.amrigs.org.br ou www.amms.com.br. As informações estão no Diário Oficial Eletrônico n. 10.284 de 22 de setembro de 2020, página 23.

De acordo com assessoria, as especialidades de Acesso Direto: Anestesiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina de Emergência, Neurologia, Pediatria e Programa de Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica.

Especialidades com Pré–Requisito em: Clínica Médica: Cardiologia, Gastroenterologia e Nefrologia. Anestesiologia/Clínica Médica/Cirurgia Geral: Medicina Intensiva Adulto. Pediatria: Cancerologia Pediátrica e Medicina Intensiva Pediátrica-Área de Atuação.